Rankweil: Darknet-Drogengeschäft aufgeflogen

19-Jähriger aus Rankweil bestellte große Mengen an Drogen im Internet.

Aufgrund von Hinweisen und Erhebungen bestand der Verdacht, dass ein 19-jähriger Mann aus Rankweil großen Mengen an Drogen besitzen soll. Bei einer richterlich angeordneten Hausdurchsuchung am Donnerstag in den Wohnräumlichkeiten des Mannes konnten rund ein Kilogramm Amphetamin sichergestellt werden.