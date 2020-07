Das Carport stand in Vollbrand.

Das Carport stand in Vollbrand. ©Mathis

Rankweil: Carport in Vollbrand

In der Nacht auf Montag brach ein Feuer in einem Carport in Rankweil aus.

Gegen 2 Uhr geriet im Gotenweg bei einem Wohnhaus ein Carport in Brand. Unter dem Holzverschlag waren vorwiegend Holzscheite gelagert, die Ursache des Feuers ist unbekannt und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei. Das Carport wurde durch den Brand komplett zerstört. Der Feuerwehr Rankweil, die mit drei Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort war, gelang es rechtzeitig, ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern.