Rankweil blüht: 84 Hobby-Gärtner wurden geehrt

Der Obst- und Gartenbauverein Rankweil hat in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde den Gartenbesitzern einen Dank ausgesprochen.

RANKWEIL. Der Obst- und Gartenbauverein Rankweil und die Marktgemeinde Rankweil bedankten sich im Rahmen der Veranstaltung „Rankweil blüht“ im gut besetzten Vinomnasaal bei allen Hobby-Gärtnern Rankweils für ihre wertvolle Arbeit in diesem Jahr. Vor exakt einem Jahrzehnt hat Obst- und Gartenbauverein Obmann Rankweil Karlheinz Fritsche zusammen mit anderen Persönlichkeiten die Aktion „Rankweil blüht“ ins Leben gerufen. Als kleines Dankeschön wurden knapp hundert Hobby-Gärtner aus der Marktgemeinde Rankweil in einem würdigen Rahmen ausgezeichnet. „Ein großes Lob und Anerkennung gehört besonders den Menschen im Zentrum aber auch außerhalb der Ortsmitte für die wunderschöne Gestaltung und die perfekte Arbeit im Garten, Balkon, Terrasse und an den Fensterbänken. Die Blumenpracht bringt unsere Marktgemeinde noch mehr zum Erstrahlen. Es ist ein Traum das sich so viele Menschen hier für die Natur und Garten einsetzen und pflegen. Es macht gleich ein völlig anderes Bild“, sagt Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall. „Die Rankweiler Bürger leisten einen sehr wertvollen Beitrag zu einem lebenswerten und erholsamen Lebensraum“, so OGV Rankweil Obmann Karlheinz Fritsche. „In Rankweil gibt es ganz viele schöne Gärten und die Marktgemeinde genießt landesweit einen ganz hohen Stellenwert für diese sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Die Arbeit im Garten ist auch aktive Erholung und eine willkommene Abwechslung im Alltagsstress“, so Rankweil Gemeinderat Alexander Schwaszta. Mehr als zweitausend Mitglieder hat der OGV Rankweil und bei vielen Events während des Jahres kann man viel Neues in Sachen Gartenbau erfahren. Landschaftsplanerin und Beraterin Simone König sprach in einem ausführlichen Vortrag über das Thema „Der naturnahe Garten, eine Oase für die Artenvielfalt und gab Tipps was im Naturgarten zu tun ist oder man unterlassen sollte. Gesehen wurde im Vinomnasaal auch Rankweil Gemeinderat Helmut Jenny und GV Martin Bitschnau. Für die musikalische Umrahmung vom Festabend für die Rankweiler Gärtner sorgten sechs Schülerinnen von der Musikschule Rankweil. Bei kulinarischen Köstlichkeiten wurde von den Geehrten mit fachkundigem Personal noch stundenlang über die Tätigkeiten im Garten diskutiert.VN-TK