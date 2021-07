Ältere Menschen erzählen über den Rankweiler Alltag

Traumwetter, Traumkulisse bei der Präsentation des Rankweiler Gesamt-Kunstwerk "Rankler G´schichten".

RANKWEIL. „Wir wollen Rankweiler Bürger in die Mitte holen. Jeder Einwohner hat in unserer Gemeine schon viel erlebt und kann über viele interessante Geschichten erzählen. Ein Megaprojekt ist entstanden und professionell umgesetzt worden“, sagt Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall anläßlich bei der Präsentation Rankler G´schichten auf dem gut gefüllten Rankweiler Marktplatz. Mehrere hundert Menschen aus Rankweil wollten sich die Eröffnung der Ausstellung bei Traumwetter nicht entgehen lassen. Ausgangspunkt für die Rankler G´schichten war das Caritas Projekt „Lena“ – Lebendige Nachbarschaft, das in Rankweil Paspels in Form eines Begegnungscafes in Kooperation mit der Gemeinwesenstelle Mitanand in Rankweil von Michael Müller und Taliye Hämmerle ins Leben gerufen wurde. Das Projektteam mit den zwei Ideengebern Michael Müller und Taliye Hämmerle und den Mitarbeitern Ingrid Böhler, Daniel Furxer, Thomas Hebenstreit, Elke Moosbrugger und Natalie Wojtech das es höchste Zeit ist, Rankweiler über ihre verschiedensten Lebenssituationen zu interviewen. Vorwiegend ältere Bürger von der Zwölftausend Seelen Marktgemeinde Rankweil haben viel aus ihrem spannenden Leben erzählt. Unter den 21 Portraits von Rankweilern waren Seelsorger Elmar Simma, Metzgermeister Franz Schäfer, Goldenen Ehrenpreisträger der Marktgemeinde Rankweil Ernst Müller, Raumausstatter Josef Loretz, Kurt Arnoldini, Isobel Dolak, Linde Dietrich, Tini und Günther Hron, Helene Marmsoler, Husseini Soltan, Antonia Gutschner, Gerda und Werner Sonderegger, Karl Heinz Fritsche, Gertrud Blocher, Elfriede Pattis, Hüsniye Kaplan, Aslan Topcu, Annelies Latzer und Salvatore Saba in das Projekt mit eingebunden. „Die Rankler G´schichten ist eine Sammlung von Lebenswegen und Perspektiven die zum Austausch einladen. Geschichten die von Wir in der Vielfalt zeigen und die eine hohe Lebensqualität spürbar machen“, meint Ingrid Böhler, welche gekonnt als Moderatorin gekonnt durch das Programm führte. Lobende Worte für das mehr als gelungene Projekt gab es von Caritas Direktor Walter Schmoly. Es ist prinzipiell ein kleines Gesamtkunstwerk entstanden. Die Metallfiguren der 21 Erzähler, die in den nächsten Wochen am Rankweiler Marktplatz noch ausgestellt sind wurden von Göfner Bernhard Nägele professionell erstellt. Die Präsentation von Rankler G´schichten wurde vom Duo Kisses and Cake musikalisch umrahmt. VN-TK