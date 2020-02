Rambazamba am Marktplatz

Chaos Tätscher aus Rankweil gaben mit Faschingsfreunden Vollgas.

RANKWEIL Die Chaos Tätscher aus Rankweil sorgen für Aufruhr. „Letztes Jahr war toll – dieses Jahr soll noch besser werden“, heißt es auf der Einladung des Rankweils Rhythmus Rambazamba 2.0. Die Faschingsgilde aus Rankweil nutzen seit elf Jahren Rankweil als Bühne für die Faschingszeit. Dafür laden die Mitglieder Mäschgerle aus nah und fern ein. Was steckt eigentlich dahinter? „Durch die Abwesenheit jeglicher Blasinstrumente sind wir bis heute die einzige Rhythmusguggamusik in Vorarlberg“, führen die Mitglieder aus. Die treibenden schnellen Rhythmen und Beats der Truppe prägen sich in den Ohren ein und animieren zu Tanzeinlagen. „Auch ist uns die Bühnenpräsenz und Bühnenshow sehr wichtig, da wir es als elementaren Bestandteil eines gelungenen Auftritts betrachten.“