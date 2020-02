„Ramba Zamba“ Faschingsspaß für Klein und Groß

Unter dem Motto „Ramba Zamba“ hatte der Familienverband Au einen fröhlich bunten Faschingsnachmittag für Klein und Groß organisiert.

Der Mitmachzirkus mit NaNo war das große Highlight des Nachmittags. Unter der Anleitung von NaNo als Zirkusdirektor durften die Kids nach Herzenslust ihren Gleichgewichtssinn auf dem Einrad oder beim Stelzenlauf testen. Beim Trickradfahren war Koordination und etwas Mut von Nöten, ebenso erforderten die ersten Jonglier-Versuche, Balance-Akte und Tellerdrehen viel Geduld und Aufmerksamkeit. Gemeinsam machte alles großen Spaß und die vielen „Fasnatbützle“ trieben es einen Nachmittag lang so richtig bunt. In der Kinderschmink-Ecke wurden von NaNe sämtliche Wünsche erfüllt. Sie verwandelte mit ihrer Schminkkunst Kindergesichter in liebliche Feen, wunderhübsche Prinzessinnen, Katzengesichter, Vampire oder Superhelden. In einem etwas geschützteren Rahmen hatte das Team vom Familienverband eine Spielecke für die Kleinsten eingerichtet. Dort waren Schaukelpferde, eine Rutsche und Baby taugliches Spielzeug für die ganz kleinen „Mäschgerle“ bereitgestellt.