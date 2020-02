Ramba Zamba beim SC Admira

Der SC Admira lud zur großen Faschingsdisco.

Dornbirn. Vergangenen Samstag ging es für die Spieler des SC Admira vom Spielfeld direkt auf die Tanzfläche. Nach dem Vorbereitungsspiel gegen den FC Hittisau, das die Dornbirner mit 3:1 für sich entscheiden konnten, gab es für die Kicker allen Grund zum Feiern. Gemeinsam mit zahlreichen Partygästen erlebten die Admiraner wieder eine rauschende Ballnacht, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte. DJ Geri und DJ Tom erwiesen sich an den Turntables wieder als Garanten für Partykracher und ließen die Tanzfläche beben. Hinter dem Tresen war wie immer das Admira-Bar-Team für das leibliche Wohl der Gäste zuständig und versorgte die begeisterten Mäschgerle mit feinen Drinks und kulinarischen Stärkungen. Die Organisatoren freuten sich über eine große Schar an begeisterten Balltigern die für ausgelassene Stimmung im Clubheim sorgten und den alljährlichen Admira-Hausball wieder zu einem großen Erfolg machten.