Ramadan-Ende: Taliban-Führer soll Festgebet angeleitet haben

In Afghanistan soll der Oberste Führer der Taliban, Haibatullah Achunsada, am Mittwoch die Gebetszeremonie zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan angeleitet haben.

An dem Gebet in der südlichen Stadt Kandahar hätten Tausende Menschen teilgenommen, teilte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid auf der Online-Plattform X mit. Es wäre ein seltener öffentlicher Auftritt des Taliban-Führers, der diese in der Regel meidet. Bilder oder Videoaufnahmen von Achundsada von vor Ort gab es wie üblich jedoch keine. Kandahar gilt als das politische und spirituelle Machtzentrum der islamistischen Taliban, die seit August 2021 wieder an der Macht in Afghanistan sind.