Raiffeisen verkauft Vorarlberger Mühlen und Mischfutterwerke

Feldkirch - Die Vorarlberger Mühlen und Mischfutterwerke (VVM) stellen sich neu auf. Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg verkauft ihre Anteile an Franz Rhomberg und Bernd Hagen.

Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg war bisher mit 65 Prozent an den Vorarlberger Mühlen und Mischfutterwerken beteiligt. In Zukunft werden Franz Rhomberg und Bernd Hagen über ihre Gesellschaften 100 Prozent des Unternehmens halten. Neben den Anteilen wird auch die Liegenschaft in Feldkirch im nächsten Jahr an die neuen Gesellschafter übertragen.