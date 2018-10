Raiffeisen-Sponsoring für die Aktion „Essen auf Rädern“ in Hörbranz

Hörbranz. Dank der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal als Hauptsponsor konnte das Sozialzentrum Josefsheim in Hörbranz jetzt ein neues Auto für die Aktion „Essen auf Rädern“ anschaffen. Kürzlich erfolgte die Übergabe.

26.000 Menschen nehmen im Jahr das „Essen auf Rädern“ vom Sozialzentrum Josefsheim in Hörbranz in Anspruch. Beliefert werden täglich rund 40 Senioren im Leiblachtal, dazu kommen im Rahmen der Mittagsbetreuung die Volks- und Mittelschulen in Hörbranz und Lochau sowie alle Kindergärten in Hörbranz und Lochau.