Rage Against The Machine: Comeback-Tour im Jahr 2020

Die legendäre Kult-Band Rage Against the Machine hat ihre Reunion bestätigt und erste Konzerttermine bekanntgegeben.

Die Reunion des Jahres wurde bestätigt: Die legendäre Band Rage Against The Machine rund um Frontman Zack de la Rocha hat einen Forbes-Bericht bestätigt und ihr Comeback bekannt gegeben. Auch erste Konzerttermine stehen bereits fest. Kleiner Wermutstropfen: Bisher ausschließlich in den USA.

Comeback-Tour im Jahr 2020

Rage Against The Machine wird 2020 auf dem Coachella Festival in Kalifornien auftreten, weitere Konzerte sind unter anderem in El Paso und Phoenix geplant. Es werden die erste Konzerte seit ihrer "L.A. Rising Show" im Los Angeles Coliseum im Jahr 2011 sein. (VOL.AT)

Video: Killing in the Name (Live)

Video: Freedom (Live)