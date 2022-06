Rafinha kehrt in die Junkerau zurück

Nach nur einem halben Jahr Abwesenheit will der Brasilianer in Egg wieder Tore schießen.

Nach nur einem halben Jahr in der dritten Schweizer Liga beim SC Brühl St. Gallen kehrt der Brasilianer Rafhael Domingues ab der nächsten Meisterschaft wieder zum VN.at Eliteligaklub FC Brauerei Egg zurück. Der Sambatänzer spielte schon von Jänner 2020 bis November 2021 für den Wälderklub in der Junkerau. „Rafinha“ wird zusammen mit Abdül Kerim Kalkan (24) das neue Sturmduo in Egg bilden. „Ich kann es kaum erwarten wieder in der Junkerau auf Torjagd zu gehen und freue mich auf die Rückkehr“, so Rafhael Domingues.