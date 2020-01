Räumlicher Entwicklungsplan für Buch

Buch. Gemeinde erarbeitet Grundlagen für die künftige bauliche und räumliche Entwicklung.

Seit dem vergangenen Sommer beschäftigen sich die Gemeindeverantwortlichen intensiv mit der Erarbeitung eines räumlichen Entwicklungsplans, was seit der Novelle zum Raumplanungs- und Grundverkehrsgesetz 2019, für alle Kommunen in Vorarlberg einen verpflichtenden Bestanteil darstellt. Auch in Buch zählt die Raumplanung zu einem facettenreichen Dauerthema, zumal die Anzahl der Wohngebäude in den letzten zwei Jahrzehnten stark angestiegen ist. Neben der positiven Bevölkerungsentwicklung gibt es aber auch leerstehende Objekte. Dies bedingt mit der nötigen Sensibilisierung zum sparsamen Umgang mit Grund- und Boden, auch die Definierung von Grundlagen für die Zukunft. Dabei ist der räumliche Entwicklungsplan (REP) ein aussagekräftiges Instrument zur Darstellung langfristiger baulicher und räumlicher Ziele.