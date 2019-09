Rätia Bludenz und Rankweil 1b stehen im Viertelfinale

Die acht Vereine für das Frauen Cup Viertelfinale sind bereit

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Frauen Vorarlbergliga gab es mit zwei Spielen die erste Runde im heimischen Pokalbewerb. Dabei feierten Rätia Bludenz und Rankweil 1b klare Auswärtssiege. Das neugegründete Frauenfußballteam von Jubilar Rätia Bludenz deklassierte SW Bregenz mit 8:0. Fünf der acht Treffer für die Alpenstädterinnnen erzielte Laura Wrann. Keine Blöße gab sich die zweite Mannschaft von Rankweil: In Nenzing behielt die zweite Rot-Weiß Garnitur mit 5:1 klar die Oberhand. Vier verschiedene Torschützen trugen sich in die Rankweiler Torschützenliste ein, einmal bugsierte Gegner Nenzing den Ball ins eigene Tor.