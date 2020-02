Radteam Vorarlberg will zu den fünf besten Teams in Europa gehören

Der siebzehnköpfige heimische Radrennstall hat sich für die 22. Saison hohe Ziele gesteckt

Nach dem sportlich guten Abschneiden im Vorjahr warten hoffentlich auf den heimischen Profiradrennstall mit Teammanager Tom Kofler eine große Reihe an sehr guten Platzierungen im In- und Ausland. 10 UCI Siege, zwei Etappensiege an der Internationalen Österreich Rundfahrt, einigen Führungstrikots in Rundfahrten und dem eindrucksvollen Gesamtsieg an der OÖ Tour UCI 2.2 setzte auch 2019 in Benchmark im österreichischen Radrennsport. Ein Highlight jagt 2020 das andere und die 17 Fahrer brennen auf Topergebnisse. Auch in diesem Jahr will das Team Vorarlberg Santic vor allem eines: Dem Ruf als Talenteschmiede gerecht werden. Und heiße Eisen haben sie allemal. So befinden sich im 17 Mann starken Kader gleich vier U-23-Fahrer – eine Quote, die sich sehen lässt. 2020 setzt man neben erfahrenen Profis auch auf drei Ländle-Sportler: Der Heim Grand Vorarlberg am 1. Mai im Raum Nenzing macht den Start.