Radteam Vorarlberg kann nicht in Bestbesetzung starten

Im ersten Straßenrennen der Rad Bundesliga in Leonding muss der heimische Radrennstall auf drei starke Topfahrer verzichten

Wenn auch nicht in Bestbesetzung, das Team Vorarlberg wird am kommenden Sonntag beim Saisoneröffnungsrennen in Österreich voll angreifen. Bei der 60. Austragung in Oberösterreich über 153 Kilometer werden gut zehn Team Vorarlberg Fahrer am Start sein. Vor allem die jungen Wilden werden hier ihre Chance erhalten um sich zu zeigen.