Radteam Vorarlberg hat Kaderplanung abgeschlossen

Die Kaderplanung des erfolgreichsten, deutschsprachigen Teams auf der UCI Europe Continental Tour 2018 ist abgeschlossen für 2019.

Jannik Steimle: „2019 will ich an meine Leistungen von diesem Jahr anknüpfen und wenn möglich eine Schippe drauf legen. Ich hab mich als Fahrertyp gefunden und weiß bei welchen Rennen ich zuschlagen kann. Ich denke wenn wir als Mannschaft zusammen agieren im Rennen ist noch mehr drin weil die meisten sich jetzt noch besser kennen und jeder weiß auf den anderen ist 100% verlass.

Wir sind in der Breite die beste Österreichische Mannschaft und liegen auch in Europa auf den vorderen Rängen was wir nächstes Jahr wieder unter Beweis stellen wollen!“

Maximilian Kuen: “Mit 26 Jahren komme ich jetzt ins beste Alter als Radsportler. Ich bin daher mega froh über das Vertrauen, dass mir das Team gibt und bin daher heiß wie Fritten Fett auf das neue Jahr, um an die Mannschaftserfolge der Vorjahre anzuknüpfen. Meine Stärken an Durchhaltevermögen, Teamgeist, Vielseitigkeit und Erfahrung will und werde ich bestens einsetzen. Natürlich will ich auch bei Gelegenheit meine Chancen wahrnehmen, die sicher wieder auf mich warten werden. In erster Linie aber freut es mich beim momentan besten Österreichischen Conti-Team fahren zu dürfen.”