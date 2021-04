Radrennen im Walgau: Beschränkungen im Verkehr

Über 200 Radprofis kommmen am 1. Mai nach Nenzing, um beim GP Vorarlberg an den Start zu gehen.

Geplante Verkehrsbeschränkungen

Im Start- und Zielbereich in Nenzing ist eine Straßensperre notwendig. Ebenso sind auf der L 54 in Satteins, Schnifis und Röns Verkehrsbeschränkungen erforderlich. Die L74 Schlinserstraße ist in Schlins ab der Kreuzung Walgaustraße L50 / L74 bis zur Kreuzung L54 Jagdbergstraße in Röns auf einer Länge von 1,6 Kilometer im Zeitraum von 10:45 bis 15:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im selben Zeitraum ist die L 54 Jagdberg Straße in Röns bis nach Satteins für den Verkehr gesperrt. An neuralgischen Punkten sorgt die Bundespolizei für die Verkehrssicherheit.