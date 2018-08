Radmechaniker haftet für schweren Radunfall

Ein beklagter Radmechaniker haftet für die Folgen eines schweren Unfalls, welchen der klagende Radfahrer im Juni 2016 wegen Bremsversagens erlitten hat.

Das hat Richterin Marlene Ender in ihrem Zwischenurteil in einem Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch rechtskräftig entschieden. Demnach hat der Betreiber eines Unterländer Radgeschäfts am Tag vor dem Unfall die Bremsen des Mountainbikes des 13-jährigen Kunden mangelhaft repariert.