Radmanager Kofler: "So gut besetzt und so schwer wie noch nie"

Welche Radprofis tummeln sich im Fahrerfeld der 70. Österreich Rundfahrt? Und wer hat bisher die größten Erfolge gefeiert? Die Palmares der Top-Stars können sich sehen lassen.

Weltmeister

– Matej Mohoric, Junioren und U23 – Mohoric ist damit in der Geschichte des Radsports der einzige Fahrer, der sowohl bei den Junioren als auch U23-Fahrern Weltmeister wurde!

– Alexey Lutsenko, U23

– Wout van Aert, 3x Cross-Weltmeister

Grand Tours Gesamt/Wertungen

– Janez Brajkovic, 9. Tour de France 2012

– Louis Meintjes, 2×8. Tour de France 2017 und 2016, 10. Vuelta 2015, 12. Vuelta 2017

– Kanstantsin Siutsou, 9. Giro d’Italia 2011

– Dario Cataldo, 2×12. Giro d’Italia 2011 und 2012

– Giovanni Visconti, Bergpreissieger Giro d’Italia 2015

Grand Tours-Etappensieger

– 2 Tour de France-Etappensieger: Pieter Weening, 2x Stephen Cummings

– 6 Giro d’Italia-Etappensieger: Matej Mohoric, Kanstantsin Siutsou, 2x Giovanni Visconti, Alexander Foliforov, 2x Pieter Weening, 2x Sacha Modolo

– 6 Vuelta-Etappensieger: Stefan Denifl, Matej Mohoric, Dario Cataldo, Alexey Lutsenko, Stephen Cummings, Sergey Lagutin

Österreich Rundfahrt Gesamtwertung

– 1. Gesamt Stefan Denifl 2017

– 1. Gesamt Riccardo Zoidl 2013

– 1. Gesamt Stijn Devolder 2007

– 2. Gesamt Delio Fernandez 2017 (4. Gesamtplatz 2016)

– 2. Gesamt Ben Hermans 2015

– 2. Gesamt Javier Moreno 2014

– 3. Gesamt Patrick Schelling 2016

Österreich Rundfahrt Etappensieger

– 1x Etappensieger Brendan Canty 2016, 3. Etappe am Sonntagberg

– 1x Etappensieger Johann van Zyl 2015, 5. Etappe in Matrei in Osttirol

– 1x Etappensieger Stijn Devolder 2007, Zeitfahren 7. Etappe in Podersdorf

– 1x Etappensieger Simone Sterbini 2016, 5. Etappe am Dobratsch

– 1x Etappensieger Frederik Backaert 2016, 7. Etappe am Wiener Kahlenberg

– 2x Etappensieger Sacha Modolo 2012, 3. und 6. Etappe (Massensprints)

– 1x Etappensieger Pieter Weening 2009, 3. Etappe in Prägraten am Großvenediger

– 1x Prologsieger William Clarke 2016 am Kitzbüheler Horn