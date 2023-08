Radla in und rundums Ländle

Unser Buchtipps für Biker

Bike Guide - 60 leichte Biketouren in Vorarlberg Lichtenstein und er Ostschweiz

In diesem Bike Guide werden viele abwechslungsreiche Touren und die schönsten Bikehütten und Alpen vorgestellt. Die erfahrenen Biker Alexander Sonderegger (www.tourenspuren.at), Julius Moosbrugger (www.xitrail.com) und Werner Sandholzer (Bike Guides AT, FL, CH), stellen dem Leser ihr Wissen rund ums MTB und E-MTB nützlich und übersichtlich zur Verfügung. Einfache Hüttenerlebnisse und die schönsten Panorama-Touren stehen in diesem Bike Guide #2 im Mittelpunkt. Ein absolutes Standardwerk inkl. GPS Tracks und Videos stolz präsentiert von TOURENSPUREN.AT.