Radius-Abschluss mit buntem Herbstmarkt

Nüziders. Mit einer Fahrradparade und großen Abschlussveranstaltung auf dem Herbstmarkt endete der diesjährige Radius-Fahrradwettbewerb der drei e5 Partner Nüziders und Bürs.

Die Bürgermeister aus Nüziders, Florian Themeßl-Huber, sein Amtskollege Georg Bucher aus Bürs und die Bludenzer Stadträtin Martina Brandstetter radelten im Zeichen der klimafreundlichen Mobilität Seite an Seite zusammen mit rund 100 Teilnehmenden am Radius Fahrradwettbewerb vom Rathaus in Bludenz über Bürs nach Nüziders.

„Jede und jeder kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Einfach öfter aufs Fahrrad umsteigen ist einfach, unkompliziert und hat eine große Wirkung“, so Themeßl-Huber und bedankte sich gleichzeitig bei allen, die sich am Fahrradwettbewerb beteiligten. In Nüziders erwartete alle, die vorher von März bis Ende September kräftig in die Pedale getreten hatten, die Verlosung mit jeweils einem Hauptgewinn für alle drei Gemeinden. Über den Hauptgewinn in Nüziders, ein VVV Maximo Jahresticket, konnte sich Walter Burtscher freuen.