Radiologie: Wenn Gedanken sichtbar werden

Die Radiologen sind so etwas wie die digitale Speerspitze unter den Medizinern.

Podcast: Primar Manfred Cejna vom LKH Feldkirch und die viele Facetten in der Radiologie

Seit 15 Jahren "voll digital"

Univ.-Doz. Primar Dr. Manfred Cejna hat die zunehmende Digitalisierung in der Radiologie in den letzten 15 Jahren maßgeblich mitgetragen und geprägt. Es habe sich vieles verändert, seit er 2004 am Landeskrankenhaus Feldkirch begann. „Wir sind seit rund 15 Jahren voll digital“, sagt er. Die dicken Patientenakten sind mittlerweile Geschichte, weil praktisch alles digital verfügbar ist.

Bis zu 1.200 "Schnitte"

Am Puls der Zeit

Gedanken sichtbar machen

Interpretation durch den Mediziner

Vernetzbarkeit

Einer der großen Vorteile, die die Digitalisierung mit sich gebracht hat, liegt im Bereich der Vernetzung. Bei Notfällen habe man schnell Zugriff auf die medizinische Vorgeschichte eines Patienten und ist so in der Lage, noch bevor dieser mit Helikopter oder Rettungswagen im Krankenhaus angekommen wird, bereits zu reagieren. Zudem gibt es natürlich auch die Möglichkeit sich mit Kollegen – egal ob an der Uni-Klinik Innsbruck oder am LKH in Feldkirch - praktisch in Echtzeit auszutauschen und die geeigneten medizinischen Schritte in die Wege zu leiten. Auch für Primar Cejna ist diese prompte Verfügbarkeit vor allem aus Sicht des Patienten der größte Benefit.