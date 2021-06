Radfahrer stirbt bei Unfall in Rankweil

Ein 50-jähriger Radfahrer verstarb in Rankweil, nachdem er mit einem Lkw kollidierte.

Am Freitag um 7.34 Uhr fuhr ein 39-jähriger LKW-Lenker in Rankweil auf der Langgasse (L52) aus dem Kreisverkehr "Passage 22" kommend in Richtung Rankweil-Zentrum. Der Lkw-Lenker verlangsamte die Geschwindigkeit, um einem Fußgänger das Überqueren des dortigen Schutzweges in Richtung McDonalds zu ermöglichen. Nachdem der Fußgänger den Lkw passiert hatte, beschleunigte der Lkw-Lenker wieder.