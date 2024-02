Radeln ohne Alter: Fahrer:innen für Rikscha Ausflüge gesucht

Sozialsprengel Leiblachtal: Niemand ist gerne allein

„Meine Großmutter schaute von morgens bis abends, gemeinsam mit ihrem Hund, aus dem Fenster. Sie wartete auf Besuch, Begegnungen, Ablenkung, ihr Alltag war geprägt von Einsamkeit und Alzheimer. Sie wurde von Tag zu Tag immer einsamer, obwohl sie eigentlich fast nie allein war. Heute lebe ich in ihrem Haus und denke oft an sie zurück. Ihr zu Ehren habe ich, gemeinsam mit meinem Mann und zwei Freunden, Radeln ohne Alter nach Vorarlberg geholt.“, erzählt Elke Fitz, die sich seit 2015 um Radeln ohne Alter in Österreich kümmert.

Schwerhörigkeit, Mangel an sozialen Kontakten, Depression und körperliche Inaktivität steigern das Risiko einer Demenzerkrankung. Hier setzen wir an und bieten Seniorinnen und Senioren Ausflugsfahrten mit E-Fahrradrikschas an. Denn die Rikscha mit dem roten Dach erregt Aufmerksamkeit und zaubert auch den Menschen, an denen sie vorbeifährt, ein Lächeln ins Gesicht. Auf der Straße trifft man immer jemanden, mal Altbekannte, mal Unbekannte, sehr oft kommt man mit Menschen ins Gespräch, oder man genießt den Augenblick und schwelgt in schönen Erinnerungen.

Rikschafahrten in die ehemalige Nachbarschaft oder an frühere Lieblingsorte bereiten große Freude. Radeln ohne Alter – Pilotinnen und Piloten, so nennen wir unsere Rikschafahrer:innen, erfüllen Herzenswünsche und bereiten Glücksmomente.

Der Sozialsprengel unterstützt alle, die gerne Fahrrad fahren und sich für unsere Senior:innen einsetzen wollen. Wir begleiten, schulen, organisieren und feiern gemeinsam ein wunderschönes Erlebnis. Für das Fahren brauchen wir allerdings Fahrer:innen. Ohne sie geht es nicht. Als Fahrer:in bist du natürlich über uns versichert und in eine gute Struktur eingebunden, denn wir lassen niemanden alleine!

Du willst dich als Rikscha Fahrer:in bei uns engagieren oder als Captain in der Organisation federführend sein?

Dann melde dich bitte jederzeit bei:

Andrea Munz

Lochauerstraße 107, 6912 Hörbranz