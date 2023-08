Radeln für den guten Zweck: Daniel tritt in die Pedale für Familien im Bregenzerwald

Am vergangenen Montag startete der Egger Daniel Schneider beim Race Around Austria.

Das ist ein Langdistanzradrennen, bei dem nonstop an den Grenzen Österreichs entlang geradelt wird. 2.200 Kilometer und etwa 30.000 Höhenmeter warten auf den Bregenzerwälder, der dabei von einer sechsköpfigen Crew rund um die Uhr betreut wird. Die Zeit wird im Startort St. Georgen am Attersee gestartet und erst wieder im Ziel (ebenfalls in St. Georgen) gestoppt.