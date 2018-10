Radball vom Feinsten in der Rheinauhalle

Ein nächster Radball-Höhepunkt steht am kommenden Samstag in Höchst auf dem Programm.

Beim letzten Turnier dieses Jahres werden die Weltcup-Finalteilnehmer endgültig ermittelt. Am Start sind Spitzenmannschaften aus sechs Nationen, sie alle sind auch nationale Meister in ihren Ländern. Die heimischen Spitzenmannschaften vom ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst liegen vor ihrem Heimturnier auf Rang zwei und drei der Rangliste, können frei aufspielen und sind sicher für das Finalturnier in Klein Gerau/Deutschland (19.1.2019) qualifiziert.