Radball: Der Nachwuchs gibt sich in Höchst die Ehre

Erste Runde im ASVÖ-Cup in der Rheinhalle.

Am kommenden Samstag, 1.10.2022 findet die 1. Runde des „ASVÖ Radball Cup 2022“ in der Höchster Rheinauhalle statt. Am Start sind 22 Teams aus dem Ländle und der Schweiz. Es ist dies der jährliche Nachwuchs-Wettbewerb für die heimischen Radballer. Teams aus Dornbirn, Höchst, Hohenems, Sulz und Mosnang/SUI sind am Start, der veranstaltende Radfahrer Club Mazda Hagspiel Höchst ist mit 7 Teams in den verschiedenen Klassen vertreten. Der Cup wird in drei Runden ausgespielt.