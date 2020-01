Radball-Champions waren zum Schluss unbezwingbar

Sensationeller Abschlusssieg im WC-Finale für die Radball-Weltmeister Patrick Schnetzer und Markus Bröll

Vorrunde trotz eines kleinen Ausrutschers fest in „Höchster Hand“

Zum letzten gemeinsamen Antreten von Patrick Schnetzer / Markus Bröll sind beide Sportler bis in die Haarspitzen motiviert angetreten. Das merkte man dann bereits im ersten Spiel gegen die Hausherren aus Möhlin (Stefan Lützelschwab / Nick Metzger) welches sie souverän mit 9:1 gewinnen konnten.

Das Spiel verlief dann jedoch klar zugunsten von Höchst, welches auch nie aus der Hand gegeben wurde. Ein 8:0 Sieg bedeutete ein weiterer Schritt in Richtung Halbfinale.

Da Obernfeld und Waldrems punkte- und torgleich aus der Vorrunde gingen, mußte ein 4-Meter-Schießen über den 2. Rang in der Gruppe und somit den Einzug ins Halbfinale entscheiden.

In der zweiten Gruppe sind die Favoriten aus Stein/DE (Bernd und Gerhard Mlady) und Pfungen/CH (Severin und Benjamin Waibel) bis zum letzten Spiel ohne Punkteverlust. Das entscheidende Spiel um den Gruppensieg konnte Stein klar mit 7:3 für sich entscheiden.

Das erste Halbfinale zwischen Höchst 1 und RMV Pfungen war eine hochstehende Partie und es ging hier um den Einzug ins Finale. Höchst konnte gleich mit 4 Toren vorlegen jedoch Pfungen kam immer wieder mit Anschlußtreffern heran. Schlußendlich siegte doch die Routine von Patrick und Markus und in der zweiten Halbzeit wurde so richtig Gas gegeben. Ein Endstand von 11:4 war dann doch eine klare Ansage der Beiden und ein Ausrufezeichen für das Finale.

Der RMC Stein tritt gegen den RC Höchst 1 an und allein diese Zusammenstellung versprach schon einen Kracher und den Höhepunkt dieser vom VCR Möhlin eindrucksvoll und professionell organisierten Veranstaltung in der mit ca. 500 Zuschauern voll besetzten Steinli-Turnhalle.

In diesem Spiel war für Patrick/Markus „Attacke“ angesagt und das wurde von der ersten Spielsekunde bis zum Schluß durchgezogen. Sensationelle und schnelle Spielzüge ließen den Gegnern aus Stein nicht die geringste Chance und so zogen Patrick/Markus mit 8:0 davon ehe es dann kurz vor Schluß zum Ehrentreffer durch Stein gekommen ist. Schlussendlich ein Traumergebnis von 9:1 - eine Machtdemonstration der Sonderklasse!

Für Markus ein perfekter Abschluß einer aussergewöhnlichen Karriere und für Patrick ein mehr als gelungener „Startschuß“ in eine neue Herausforderung mit Stefan Feurstein aus Dornbirn.

Patrick wird ja bekanntlich ab sofort für den RV Dornbirn an den Start gehen.

Dieses Weltcup-Finale war sogleich das Abschliedsturnier von 3 großartigen Sportlern. Neben Roman Schneider und Paul Looser vom RS Altdorf/CH ist hier auch unser Marks Bröll dabei, der nach 6 Weltmeistertiteln und vielen gewonnenen Weltcups, Gesamtweltcups, Europameisterschaften und unzähligen Staatsmeisterschaften sprichwörtlich das Rad an den Nagel hängt. Die Familie von Markus – allen voran seine Frau Jasmin und die beiden Kinder Emilia und Henry werden nun ein wenig mehr Zeit mit ihrem Daddy verbringen dürfen. Hiermit ein herzliches Dankeschön an die vielen tollen und wie gewohnt rasanten Radballspiele der letzten Jahre. Die Radballwelt wird sich immer an Euch erinnern.