Rabiate Taufe in Russland: Mutter wollte Priester Kind wegnehmen

Die Russisch-Orthodoxe Kirche in Russland ist empört, weil einer ihrer Priester bei einer Taufe sehr rabiat mit einem schreienden Kind umgegangen sein soll.

So etwas sei inakzeptabel, hieß es in einer Mitteilung des Moskauer Patriarchats der Agentur Tass zufolge. Zu dem Vorfall soll es am Wochenende in einer Kirche der nordrussischen Stadt Gattschina gekommen sein.