"Quertreiber" bei Getzner-Erweiterung? SPÖ-Chef Leiter kontert Vorwurf der Einflussnahme

Vorwurf: Mario Leiter als "Quertreiber" für geplante Getzner-Erweiterung?

Konkret geht es um die Betriebserweiterung des größten Arbeitgebers in der Alpenstadt. Der Spatenstich erfolgte im Oktober des Vorjahres, nachdem sämtliche Einwände der betroffenen Anrainer ausgeräumt werden konnten. Unter ihnen befand sich mit Mario Leiter der ehemalige Vizebürgermeister, der außerdem das Mandat mehrerer Nachbarn bekam, in der Bauverhandlung ihre Interessen zu vertreten.

Das bestätigen auf VOL.AT-Anfrage auch die Projektverantwortlichen, und auch, dass es zu mehrmonatigen Verzögerungen gekommen sei. In Bezug auf Gutachten betreffend Verkehrs- und Lärmbelastung habe Leiter genau hingesehen und auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet.

Kritische Stimmen könnten in dem Gebaren des designierten SPÖ-Spitzenkandidaten für die bevorstehende Landtagswahl eine Einflussnahme vermuten, was einem Sozialdemokraten, der gegen eine Betriebsansiedlung am heimischen Standort Stimmung macht, nicht gut zu Gesicht stehen würde.