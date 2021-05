Queen schickt Geburtstags-Grüße an Harrys Sohn

Die Queen hat Harrys und Meghans Sohn Archie zum zweiten Geburtstag gratuliert.

"Wünsche Archie Mountbatten-Windsor einen sehr glücklichen zweiten Geburtstag heute", hieß es am Donnerstag auf dem Twitter-Account der Royal Family, über den Queen Elizabeth II. üblicherweise öffentliche Statements verbreiten lässt. Dazu veröffentlichte der Palast ein Bild der jungen Familie kurz nach der Geburt von Archie im Mai 2019.

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈 📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor

Prinz Harry (36) und seine Frau Meghan (39), die im Sommer ihr zweites Kind erwarten, leben mit ihrem Sohn Archie mittlerweile in Kalifornien und haben sich von der britischen Krone verabschiedet. Ein Fernsehinterview, in dem das Paar dem Königshaus Rassismus und mangelnde Unterstützung vorwarf, hatte die Gräben nochmals vertieft. Darüber, ob Harrys Besuch in Großbritannien zur Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip zu einer Annäherung beigetragen hat, konnte bisher nur spekuliert werden.