Quallen-Invasion in kroatischem Urlaubsgebiet

Acht Menschen mussten bereits medizinisch versorgt werden, da sie am Strand von Dubrovnik, in Kontakt mit Feuerquallen gekommen sind.

Durch die erhöhte Quallenkonzentration am Strand Dance in der kroatischen Stadt Dubrovnik wurde bereits die rote Flagge - akute Gefahr im Wasser - gehisst. Laut dem Roten Kreuz mussten allein innerhalb eines Vormittags acht Personen nach Kontakt mit Quallen medizinisch versorgt werden.

Baden weiterhin erlaubt

Mit der roten Flagge will man jedoch nur vor Meeresbewohnern warnen und auf mögliche Gefahren aufmerksam machen. Das Baden ist weiterhin erlaubt, berichten lokale Medien.

Sogenannte Leucht- oder Feuerquallen wurden bisher vermehrt gesichtet, auch in der Nähe der Insel Mljet. Lebensbedrohlich ist der Kontakt mit den Quallen-Tentakeln in der Regel nicht, er kann aber sehr schmerzhaft sein. Das Nesselgift in den bis zu 150 Zentimeter langen Tentakeln kann starke Reizungen und Verbrennungen verursachen. Jedoch sind heftige allergische Reaktionen bis zu Herz-Kreislauf-Störungen und sogar Kollaps, bei empfindlichen Personen oder wiederholtem Kontakt nicht auszuschließen.