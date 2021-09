Quali in Monza: Wer holt die Pole?

Lewis Hamilton hat sich für die Sprint-Qualifikation zum Großen Preis von Italien mit der Bestzeit im Freien Training warmgefahren.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird am Nachmittag (16.30 Uhr) ein Sprintrennen über die Startaufstellung entscheiden. 18 Runden sind zu fahren. Die Startreihenfolge dafür war am Freitag in der Qualifikation festgelegt worden, in der Bottas vor Hamilton und Verstappen gelandet war.