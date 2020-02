Quad auf Lkw-Ladefläche in Brand geraten

Schruns - Auf der Landefläche eines Lkw ist am Mittwochmorgen in Schruns eine Geländefahrzeug in Brand geraten.

Am frühen Mittwochmorgen geriet auf der Silvrettastraße in Schrus ein Quad (Geländefahrzeug) in Brand. Der Quad befand sich auf der Ladefläche eines Lkw.

Der 35-jährige Lkw-Lenker versuchte den entstandenen Brand mittels Handfeuerlöscher zu löschen, was ihm aber nicht gelang. Das Feuer breitete sich unterdessen auch auf den Lkw aus.

Feuerwehr eilte zur Hilfe

Die inzwischen verständigte Feuerwehr Schruns, welche mit vier Fahrzeugen und 44 Mann im Einsatz war, konnte den brennenden LKW und Quad mittels Schaum rasch löschen. Es kam zu keinen Verletzungen.