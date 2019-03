Qatar Airways setzt weiter auf Boeing

Trotz der beiden Abstürze von Boeing-Maschinen mit insgesamt 346 Toten bleibt die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways dem US-Flugzeugbauer treu.

“Wir haben Vertrauen in die Boeing-Flugzeuge und sind sicher, dass sie das Problem finden werden”, sagte Konzernchef Akbar al-Baker in Maskat, der Hauptstadt des Oman, am Montag.