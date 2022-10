Python im Müll entdeckt - Polizei sucht den Besitzer

Da staunten die Mitarbeiter der Müllumladestelle in Nenzing sicher nicht schlecht, als sie im Müll eine lebende Schlange entdeckten.

Am Dienstag, den 11.10.2022 gegen 11:45 Uhr waren Mitarbeiter der Müllumladestelle in Nenzing, Böschistobel damit beschäftigt den Restmüll mit einem Radlader zusammen zu schieben. Dabei öffnete sich eine Styroporbox, wodurch ein Bettbezug zum Vorschein kam. Da sich dieser leicht bewegte, öffneten die Mitarbeiter den Bettbezug.

Python im Bettbezug

Besitzer der Python gesucht

Das Tier wurde in weiterer Folge in den Tierpark am Ardetzenberg in Feldkirch verbracht. Bis dato konnte der Besitzer des Tieres nicht ausgemittelt werden. Zweckdienliche Hinweise sind erbeten an die Polizeiinspektion Nenzing ( Tel. +43 (0) 59 133 8106 ).