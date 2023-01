Pyjama-Party der Leiblachtaler Schalmeien

Schalmeien-Hölle wird zum übergroßen Schlafzimmer

Da staunten einige Lochauer Abendspaziergänger sicher nicht schlecht, als ihnen am frühen Freitagabend Partytiger in Pyjama und Nachthemd entgegenkamen und Richtung Schalmeien-Hölle pilgerten. Endlich konnten die Leiblachtaler Vorzeigemusiker wieder zu einer ihren inzwischen legendären Mottopartys einladen. Zahlreiche Faschingsfans, der Devise des Abends entsprechend im Schlafgewand, folgten der Aufforderung und sorgten in der Schalmeien-Hölle für ein volles Haus mit bester Stimmung. An den Turntables trieben DJ HONZZ und DJ Minimi mit dem perfekten Sound die Temperaturen nach oben. Auch der Lauteracher Schalmeienzug stattete der Veranstaltung einen lautstarken Besuch ab und erntete begeisterten Applaus.

Neben vielen begeisterten Faschingsfans waren auch zahlreiche Mitglieder der Leiblachtaler Faschingsgilden, ein Teil des flockigen Gefolges und auch einige der ehemalige Schalmeien, die inzwischen in der musikalischen Pension sind, anzutreffen. Den Leiblachtaler Schalmeien um Obmann Michael „Minimi“ Weißenböck und Vize Patrick Matt kann gratuliert werden, bei der ersten Mottoparty 2023 in ihrem Clublokal war von Beginn an beste Stimmung. Von der verordneten Zwangspause war beim Publikum und bei den musikalischen Begleitern des Prinzenpaares nichts mehr zu merken, die bestens organisierte Party dauerte bis in die frühen Stunden. Die Faschings- und Partyfans aus und um das Leiblachtal dürfen sich bereits jetzt auf die zweite Mottoparty „Dirndl und Lederhosn“ in der Schalmeien-Hölle freuen.