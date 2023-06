Putins Bluthund bettelt den ukrainischen Geheimdienst um Hilfe an

Tschetschenen-Chef Ramsan Kadyrow: Sein Cousin ist an der Front in der Ukraine verschollen.

Der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat seinen Cousin und engen Vertrauten Adam Delimchanow an der Front in der Ukraine als vermisst gemeldet. Sein Verwandter ist auch Abgeordneter des russischen Parlaments.

Kadyrow will seinen "lieben Bruder" finden

In einem Telegram-Beitrag fleht Ramsan Kadyrow die Ukraine um Hilfe an und sagt: "Ich selbst habe keine Möglichkeit, Adam Delimchanow zu kontaktieren. Er meldet sich nicht." Kadyrow bittet den ukrainischen Geheimdienst um Informationen über den genauen Ort und die Positionen des Angriffs, damit er seinen "lieben Bruder" finden kann. Er verspricht eine großzügige Belohnung und bittet um Unterstützung.

"Wahrscheinlich getötet"

Anton Gerashchenko, ein Berater der ukrainischen Regierung (44), kommentiert auf Telegram: "Kadyrow bittet den ukrainischen Geheimdienst um Hilfe bei der Suche nach seinem 'lieben Bruder' Delimchanow, der wahrscheinlich getötet wurde." Es ist allgemein bekannt, dass Delimchanow der zweite Mann in Tschetschenien ist und einer der vertrauenswürdigsten Männer Kadyrows, der über unglaubliche Befugnisse verfügt. Der Ukrainer fährt fort: "Und wenn er unter Beschuss der ukrainischen Artillerie geriet, dann war das eindeutig kein Zufall. Übrigens gibt es in Russland viel mehr Menschen, die ihn tot sehen wollen, als in der Ukraine selbst."