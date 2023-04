"Putin wird getötet" - Ex-Top-Spion sieht nur diesen Weg zum Ende des Krieges

James Olson, ehemaliger Chef der Spionageabwehr bei der CIA, glaubt, dass Wladimir Putin in einer aussichtslosen Situation und seine Zeit abgelaufen ist.

In einem Interview mit der britischen "Sun" analysiert der ehemalige US-Top-Spion die Lage des russischen Präsidenten zwischen ausbleibenden militärischen erfolgen in der Ukraine und wachsendem Widerstand in Russland.