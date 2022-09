Putin trifft Xi Jinping in Usbekistan

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Kollege Xi Jinping kommen nächste Woche zu einem Gipfel in Usbekistan zusammen.

Beide Politiker träfen sich beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der am 15. und 16. September in der usbekischen Stadt Samarkand abgehalten wird. Das teilte der russische Botschafter in China, Andrej Denissow, am Mittwoch mit. Russland bereite sich aktiv auf das neuerliche Treffen beider Präsidenten vor, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass Denissow.