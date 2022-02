Putin macht sein Land zur Geisel seiner Illusion

Auch für den Ukraine-Experten Gregor Razumovsky war es unvorstellbar, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Krieg vom Zaun bricht.

In dem russischen Präsidenten sieht der Ukraine-Experte einen der Wirklichkeit entrückter Machtpolitiker, der sein Land zur Geisel seiner Illusion mache. Die Beendigung des Krieges sieht das Mitglied der „The Reality Bites Initiative“, die sich um eine informative Darstellung der Lage in der Ukraine bemüht, nur in Moskau. Allerdings wird die Rückkehr zur Normalität mit Putin an der Spitze ein schwerer Weg werden, da ihm nicht zu trauen sei.