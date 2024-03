Putin lobt seine Soldatinnen zum Weltfrauentag

Anlässlich des Internationalen Frauentages würdigte der russische Präsident Wladimir Putin die Soldatinnen.

Am Freitag richtete der russische Staatschef Wladimir Putin eine besondere Botschaft an die weiblichen Angehörigen der Streitkräfte, die in der Ukraine im Einsatz sind. Putin lobte die Soldatinnen, die "in der Zone der speziellen Militäroperation sind und Kampfaufgaben erfüllen". Mit dem Begriff "spezielle Militäroperation"

Dank an Mütter kämpfender Soldaten

Verteidigungsminister Sergej Schoigu schloss sich den Würdigungen an und dankte speziell den Müttern der Soldaten, die in der Ukraine dienen. Er beschrieb sie als Erzieherinnen von "wahren Patrioten und tapferen Verteidigern des Mutterlandes". Nach Angaben Schoigus dienen derzeit mehr als 300.000 Frauen in der russischen Armee, von denen etwa 1.100 direkt in der Ukraine eingesetzt sind. Die Mehrheit dieser Frauen übernimmt unterstützende Funktionen, beispielsweise in medizinischen oder logistischen Bereichen.