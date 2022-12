Putin lädt Xi Jinping zu Staatsbesuch ein

Wladimir Putin hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping im Frühling zu einem Staatsbesuch nach Moskau eingeladen. Putin sagte in einer Videoschaltung mit Xi Jinping, dass er eine Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit anstrebe.

all

all

self

self

Xi sagte China sei bereit, die strategische Zusammenarbeit mit Russland vor dem Hintergrund einer, "schwierigen" Situation in der Welt insgesamt zu verstärken. China werde seine "objektive und faire" Haltung zum Krieg in der Ukraine beibehalten. Der Weg zu Friedensgesprächen werde holprig, sagte Xi in der Videokonferenz. Peking und Moskau sollten sich bei internationalen Fragen eng abstimmen und kooperieren.