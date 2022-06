Purtscher kommt zurück und das Team wächst

Der Kader von der SPG Altach/Vorderland nimmt Formen an.

Mit Emilia Purtscher kehrt ein Eigengewächs zurück ins Ländle. Die zentrale Mittelfeldspielerin aus Feldkirch war in der vergangenen Saison für die ÖFB Frauen-Akademie in St. Pölten im Einsatz, wird nun aber zumindest an Spieltagen wieder für die SPG auf Torjagd gehen.