Punkteteilung beim Altacher Heimauftakt gegen den WAC

Beim 2:2 gegen den WAC treffen Nuhiu und Jäger für die Rheindörfler, der umstrittene Ausgleich fällt kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit.

Vor genau 70 Tagen stand letztmals ein Pflichtspiel in der CASHPOINT Arena auf dem Programm. Heute hatte das lange Warten endlich ein Ende und es ging mit dem Heimauftakt gegen den WAC wieder los. In einer spannenden Partie wurden die Punkte am Ende geteilt, die Altacher Treffer beim 2:2-Endstand erzielten Nuhiu und Jäger.

Im Vergleich zur Auftaktniederlage veränderte Trainer Miro Klose seine Elf bei seinem Heimdebut auf einer Position, statt Dominik Reiter stand Csaba Bukta in der Startformation. Die erste Chance des Spiels fanden die Gäste vor, Baribo prüfte Casali mit einem Schuss aufs kurze Eck, der Keeper behielt in dieser Szene allerdings die Oberhand (3.).

Nuhiu köpft ein

Der SCRA benötigte ein wenig Anlaufzeit, um in die Partie zu finden. Der erste nennenswerte Angriff sollte dann aber auch gleich zum Erfolg führen. Thurnwald mit einer weiten Flanke von der rechten Seite, im Zentrum setzte sich Nuhiu unwiderstehlich durch und versenkte die Kugel per Kopf zur 1:0-Führung.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte verlief das Spielgeschehen über weite Strecken ausgeglichen, zwingende Abschlüsse gab es auf beiden Seiten vorerst keine weiteren. Sieben Minuten vor Ablauf der ersten 45 Minuten musste Casali dann allerdings hellwach sein. Nach einer Flanke von links stieg Vizinger in der Mitte am Höchsten, der Altacher Keeper verhinderte mit seiner Abwehr den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es auf beiden Seiten noch einmal gefährlich. Zunächst wurde ein Bukta-Schuss nach einem Konter von einem Kärntner Abwehrspieler abgeblockt, auf der Gegenseite setzte Baribo einen Kopfball nur ganz knapp drüber. So ging es mit der knappen Altacher Führung in die Katakomben.

Die Gäste aus dem Lavanttal tauschten zur Pause doppelt und kamen acht Minuten nach Wiederbeginn zum Ausgleich. Eine Flanke von rechts war ewig lang in der Luft und landete bei Jasic. Dieser beförderte die Kugel in Form einer Bogenlampe Richtung Tor, überhob damit Casali und erzielte das 1:1.

Miro Klose reagierte daraufhin mit einem Dreifachwechsel. Für Forson, Thurnwald und Bukta kamen Reiter, Mischitz und Jurcec neu aufs Feld im Schnabelholz. Letztgenannter fand dann auch recht bald eine Gelegenheit vor, verfehlte mit seinem Schussversuch allerdings das gegnerische Gehäuse ganz knapp (62.).

Rückkehrer trifft

Nur etwas als 60 Sekunden später durften die Fans im Stadion dann aber über die neuerliche Führung jubeln. Nuhiu zog im Zentrum mehrere Gegenspieler auf sich und bediente dann mit viel Übersicht den auf rechts mitgelaufenen Jäger. Dieser lief alleine auf Torhüter Bonmann zu und versenkte das Spielgerät souverän im kurzen Eck – 2:1 (63.).

Der Altacher Übungsleiter schöpfte sein Wechselkontingent dann eine gute Viertelstunde vor Schluss aus, in dem er Aigner und Tartarotti für Tibidi und den starken Nuhiu neu ins Spiel brachte. Es lief bereits Minute 79, da wurde es vor dem Gehäuse der Rheindörfler wieder einmal gefährlich. Kerschbaumer kam zum Abschluss, Casali war aufmerksam und konnte abwehren.

Höchst umstrittener Ausgleichstreffer

Auf Altacher Seite fand der eingewechselte Reiter Raum für einen Konter vor, nach langem Sprint fiel der Abschluss dann allerdings zu wenig zwingend aus. Leider brachte der SCRA die knappe Führung schlussendlich nicht über die Zeit. Einen Schuss von Röcher konnte Casali zwar noch parieren, zum Nachschuss war aber Baribo zur Stelle und beförderte die Kugel unter die Latte. Die Szene wurde vom VAR überprüft, der Schiedsrichter Hameter dann zum Bildschirm schickte, um sich selbst ein Bild zu machen. Denn vor dem Treffer nahm sich Ballo den Ball wohl mit der Hand mit. Die Meinung des Unparteiischen deckte sich allerdings nicht mit dem des Publikums und der Altacher Akteure und der Treffer hatte Bestand. So zählte das 2:2, es darf aber von einer höchst umstrittenen Entscheidung – die mal wieder zu Ungunsten des SCRA ausfiel - gesprochen werden.

Es blieb am Ende bei der Punkteteilung in einer spannenden Partie. Aufgrund des diskussionswürdigen Ausgleichstreffers kurz vor dem Ende hat der Zähler aber einen doch etwas bitteren Beigeschmack. Nächsten Sonntag steigt bereits das nächste Heismpiel in der CASHPOINT Arena, Gegner dann ist die Wiener Austria.

CASHPOINT SCR Altach – RZ Pellets WAC 2:2 (1:0)

CASHPOINT Arena, 3.832 Zuschauer

Tore: 1:0 Nuhiu (12.), 1:1 Jasic (53.), 2:1 Jäger (63.), 2:2 Baribo (88.)

Liveticker zum Nachlesen