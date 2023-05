Punkten in Wolfsberg heißt für Altach die Überlebensdevise

Nach der Heimniederlage vor sieben Tagen gastieren die Rheindörfler diesmal in Kärnten.

Der RZ WAC traf in der Bundesliga in den letzten fünf Duellen gegen den SCR Altach stets doppelt (insgesamt 11 Tore). In mehr BL-Spielen in Folge mindestens doppelt trafen die Kärntner nur gegen SKN St. Pölten und FC Admira (je 6).

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga zwei der letzen drei Auswärtsspiele gegen den RZ WAC – so viele wie von den ersten 10 zusammen. Das erste Auswärtsspiel in dieser BL-Saison gewann Altach beim WAC mit 3:2 – zwei Auswärtssiege in einer BL-Saison gelangen Altach beim RZ WAC noch nie.

Der RZ WAC verlor in der Bundesliga nur eins seiner letzten sechs Spiele (3S 2U), nachdem die Lavanttaler in den vorherigen fünf BL-Spielen 2023 noch vier Niederlagen einstecken mussten. Der WAC ist zum zweiten Mal innerhalb dieser BL-Saison drei Spiele in Folge ungeschlagen (zuvor 3S Runde 8 – 10).

Der RZ WAC erzielte in dieser Saison der Bundesliga 9,4 Tore mehr als zu erwarten waren (43 Tore | 33.6 xG) – Bestwert. Seit der Ligateilung erspielten sich die Wolfsberger nur einen Expected-Goals-Wert von 3,4 –Tiefstwert im Vergleichszeitraum. Sie erzielten aber 4,6 Tore mehr als zu erwarten waren – Bestwert. Allein im Hinspiel erzielten die Kärntner zwei Tore, bei einem xG-Wert von 0,5.

Der SCR Altach erzielte 23% seiner Tore (6 von 26) in der Anfangsviertelstunde – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der RZ Pellets WAC kassierte neun Gegentore in der Anfangsviertelstunde – in dieser BL-Saison nur der SK Rapid Wien (10) mehr.

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Freitag-Spiel der 28. Fußball-Bundesliga-Runde:

Qualifikationsgruppe (6. Runde):

WAC - SCR Altach (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 19.30 Uhr, SR Ebner). Bisherige Saisonergebnisse: 2:2 (a), 2:3 (h), 2:0 (a)

WAC: Bonmann - Veratschnig, Bukusu, Piesinger, Baumgartner, Scherzer - Leitgeb, Omic, Taferner - Baribo, Malone

Es fehlt: Gütlbauer (nach Schulter-OP)

Fraglich: Kerschbaumer, Oermann, Bukusu (alle angeschlagen)

Altach: Casali - Strauß, L. Gugganig, Edokpolor, Herold - Jäger, Haudum - Ju. Jurcec, Bischof, Balic - Nuhiu

Es fehlen: Schreiner (Knie), Reiter (Kreuzbandriss), Bähre (Unterschenkel), Thurnwald (Achillessehne), Tartarotti (Adduktoren)

Qualifikationsgruppe, 6. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Wolfsberger AC vs SCR Altach