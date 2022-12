Puma Orchestra: Klubhaus mit Goldenen Schallplatten

Der sympathische Singer/Songwriter gastiert in der letzten Ausgabe vor Weihnachten in der Vorarlberger Tonight Show (Samstag, 19.30 Uhr, VOL.AT und Ländle TV).

Puma: Das musikalische Multitalent mit Dornbirner Wurzeln hat das Ski-Schuh-Tennis-Orchestra hinter sich gelassen und wagt mit dem Puma Orchestra einen Neuanfang. Als Gast im Klubhaus gewährt der sympathische Singer/Songwriter Einblick in sein neues Projekt, inklusive Premiere eines neuen Songs, als Kostprobe quasi.

Zwei Goldene Schallplatten und zwei Millionen Aufrufe weltweit

Mit dem Puma Orchestra wagt er nun den Neustart und setzt mit einer Crowdfunding-Kampagne auf die Unterstützung seiner Fans. Musikalisch zeigt sich Dornbirner gewohnt vielfältig und zeigt in der Vorarlberger Tonight Show, was es mit seinem neuen Projekt auf sich hat. Kein Typ aus Eisen oder Stahl, einfach völlig normal ...

Das Puma Orchestra in voller Pracht.

Das Puma Orchestra in voller Pracht. ©Darko Todorovic/Domingo Mattle

Fohrenburger Klubhaus Bar

Natürlich stellt sich Puma bei Lisa an der Fohrenburger Klubhaus Bar auch den Fragen des Publikums, die man im Vorfeld einsenden konnte. Und in der letzten Ausgabe vor Weihnachten darf Sara wieder einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin in der Casino Bregenz Glücksdusche begrüßen.