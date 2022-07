Pula in Kroatien: Hier brennt das Urlaubsparadies!

Pula gehört zu den beliebtesten Urlaubsorten in Kroatien. Jetzt tobt ein Feuer in der Stadt.

Püntklich zum Ferienbeginn fahren zahlreiche Österreicher in Urlaub - viele davon auch ins schöne Kroatien. Doch in der Stadt Pula, die zu den beliebtesten kroatischen Reisezielen droht, wütet ein Feuer.

Am Samstagvormittag ging es los mit brennenden Bäumen und Büschen, dank Hitze und Wind sprangen die Flammen rasch auch auf Häuser und Autos über. Mehrere Löschhubschrauber sind im Einsatz, seitdem der Wind am Nachmittag nachließ, sieht es so aus, als wäre das Feuer bald unter Kontrolle zu bekommen. Hoffentlich klappt das!