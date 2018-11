Pünktlich zum Debüt eine ganz hohe Auszeichnung

Der Rankweiler Fußballer Jeremy Bischoff wurde ins All Star-Heartland Team gewählt

Viel besser hätte der Einstand von dem erst 20-jährigen Rankweiler Jeremy Bischoff nicht sein können. Am 1. August dieses Jahres war der großgewachsene Innenverteidiger von RW Rankweil für vier Jahre in die St. Edward´s University in Austin in Texas mit über 5000 Studenten, übersiedelt, und hat alle Erwartungen auf sportlicher Ebene übertroffen. Der kopfball- und kampfstarke Akteur wurde von einer kompetenten Fachjury in das All-Star Heartland Team gewählt und hat in der Liga mit dem Namen Heartland Konferenz für seine Mannschaft St. Edward´s men´s Soccer Team alle achtzehn Meisterschaftsspiele ohne Unterbrechung bestritten, also 1620 Minuten. Bischoff war der Dauerbrenner der hohen Spielklasse in Texas und sorgt schon in den ersten Monaten für großes Aufsehen und Furore. Unter den vielen neuen hunderten Studenten in Austin war er der stärkste Fußballer und darf über seine bisher erbrachten Leistungen sehr stolz sein. “Das macht mich schon stolz auf Anhieb ins Allstarteam gewählt zu warden. Mit dieser hohen Auszeichnung habe ich nie und nimmer gerechnet. Auf das last es sich aber aufbauen die nächsten Monate und Jahre. Es gibt mehr auch viel Selbstvertrauen und Mut für die kommenden schweren Aufgaben”, so Jeremy Bischoff. Als Defensivkünstler gelang ihm auch sein erstes Tor und steuerte auch ein Assist bei. Aus der ganzen Welt sind sehr viele junge hochtalentierte Kicker im Team und in der Meisterschaft vertreten. Die Athletik und die körperliche Fitness haben in Austin einen hohen Stellenwert. Viel Wert wird auf die Taktik gelegt und nach jedem Spiel per Video genauestens analysiert. Täglich finden intensive Trainingseinheiten statt. Sechs Trainer, mehrere Physiotherapeuten und drei modernste Rasenplätze, Kraftkammer kümmern bzw. stehen bereit für die Stars der Zukunft. Zu den Auswärtsspielen (zwei pro Woche) wird oft per Flugzeug angereist. Orte der Auswärtsspiele: Dallas, San Antonio, Laredo, New Mexico, Wichita (Kansas), Oklahoma City (Oklahoma), Golden (Colorado).